Два грузовика и легковушка столкнулись в районе 24-го км Минского шоссе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в районе 24-го км Минского шоссе в Подмосковье, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В районе 24-го км Минского шоссе столкнулись два грузовика и легковушка. Движение в сторону Москвы полностью перекрыто", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкнулся большегруз, "Газель" и легковой автомобиль. В автомобилях зажаты два человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В новость внесены изменения (22:26 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.