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Пять человек пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Среди них один ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщили в воскресенье журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по области.

"В 19:15 [12 сентября] на автодороге Азов - Ростов, 1-й км подъезда к поселку Койсуг, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Dewu Nexia, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части при встречном разъезде и допустил столкновение с автомобилем Toyota Carola под управлением водителя 1973 года рождения, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В отделе уточнили, что среди пострадавших трое пассажиров автомобиля Toyota, включая 12-летнего ребенка, а также водитель и пассажир автомобиля Dewu. По факту ДТП проводится проверка.

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РоссияРостовская область
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