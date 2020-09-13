CNN: жертвами лесных пожаров на западе США стали 28 человек

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек погибли в западных штатах США из-за природных пожаров, бушующих там на протяжении последних недель. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Наибольшее число жертв насчитывается в штате Калифорния, где, по подсчетам CNN, стихия унесла жизни 19 человек. Большинство из них погибли в последние несколько дней.

Всего в западных американских штатах полыхают более 100 пожаров, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своей площади. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, а также Орегоне и Вашингтоне. Общая площадь пожаров, по данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, составляет более 1,9 млн гектаров.

В субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил о том, что президент США Дональд Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами.