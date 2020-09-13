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СМИ: в Колумбии из-под завалов спасли пятерых шахтеров

Горняков доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

БОГОТА, 13 сентября. /ТАСС/. Операция по спасению пятерых горняков, которые оказались под завалом в шахте, расположенной в северо-западной части Колумбии, завершилась успешно. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел на расположенной в муниципалитете Вальдивия (северо-западный департамент Антьокия) шахте, в которой нелегально добывали золото. Группа шахтеров оказалась погребенной под завалом. Их коллеги самостоятельно организовали спасательную операцию, которая завершилась успешно. Горняки были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Власти начали расследование инцидента.

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