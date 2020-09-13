Один человек погиб после обрушения перекрытия в жилом доме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при обрушении перекрытия в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье, сообщили ТАСС в ЕДДС Хорольского района.

"Один [человек] погиб", - сообщил собеседник, добавив, что пострадавших, по сведениям Единой диспетчерской службы, нет.

По данным ЕДДС, ЧП произошло в ночь на воскресенье. Предположительно, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв, разрушена квартира на втором этаже, рухнули перекрытия, повреждена квартира под разрушенной.

Как рассказала ТАСС начальник отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова, погибший - мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже снаружи, там тоже слышали хлопок, а потом произошел взрыв в его квартире. На месте найден газовый баллон.

В 16 квартирах проживал 21 человек, всех жильцов эвакуировали в Дом культуры.

Село Вознесенка в Хорольском районе Приморья входит в состав Ярославского городского поселения. Там располагается крупное сельхозпредприятие СХПК "Вознесенский". Население села - более 1,5 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (03:19 мск) - добавлена информация об одном погибшем.