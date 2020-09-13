Власти Луизианы ввели режим ЧС в связи с приближающимся тропическим штормом Sally

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за сформировавшегося в Атлантическом океане тропического шторма Sally. Соответствующее заявление Эдвардс опубликовал в субботу в своем Twitter.

"Я ввел режим ЧС перед тем, как тропический шторм Sally, который может усилиться до урагана, как ожидается, достигнет побережья Луизианы в понедельник утром", - указал губернатор. "Этот шторм может обернуться очень серьезными последствиями", - подчеркнул он.

Sally сформировался в субботу неподалеку от побережья американского штата Флорида. По оценкам Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость порывов ветра в его пределах достигает 18 м/с. Sally движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 км/ч.

Менее двух недель назад на Луизиану и Техас обрушился ураган Laura, достигший четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. В результате удара стихии в обоих штатах погибли 25 человек. Позже ураган Laura ослаб до тропического шторма, а потом - до циклона.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.