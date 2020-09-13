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Для жильцов горящего дома в Краснодаре подготовили пункт временного размещения

Из дома эвакуировали около 300 человек
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© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

ТАСС, 13 сентября. Пункт временного размещения подготовлен для жильцов, эвакуированных из горящего дома в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

"Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей", - сказал он. Всего из дома эвакуированы порядка 300 человек.

Пожар пока не удается локализовать, его площадь составляет 2 500 кв. м. "На тушение подано 15 стволов, развернут штаб пожаротушения", - сказал Гавриляк.

По данным МЧС, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

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