ГУ МЧС на Кубани перевели в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в доме в Краснодаре

ТАСС, 13 сентября. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара в жилом восьмиэтажном доме в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"ГУ МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим "чрезвычайная ситуация". Группировка по тушению пожара увеличивается. Сейчас с ним ведут борьбу 175 человек", - сказал собеседник агентства. Пока пожар локализовать не удается.

По словам представителя МЧС, для тушения создано шесть боевых участков, данных о пострадавших нет. Площадь пожара составляет 2 500 кв. м. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.

По данным ведомства, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Из дома эвакуированы порядка 300 человек, для них на базе школы подготовлен пункт временного размещения.