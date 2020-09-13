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ГУ МЧС на Кубани перевели в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в доме в Краснодаре

В ликвидации возгорания участвуют 175 человек
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© Валерий Стурит/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара в жилом восьмиэтажном доме в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. 

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"ГУ МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим "чрезвычайная ситуация". Группировка по тушению пожара увеличивается. Сейчас с ним ведут борьбу 175 человек", - сказал собеседник агентства. Пока пожар локализовать не удается.

По словам представителя МЧС, для тушения создано шесть боевых участков, данных о пострадавших нет. Площадь пожара составляет 2 500 кв. м. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения. 

По данным ведомства, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Из дома эвакуированы порядка 300 человек, для них на базе школы подготовлен пункт временного размещения.

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