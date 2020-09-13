Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Краснодаре

Ранее пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м.

Заместитель главы Краснодара, координирующий работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, вопросам сельского хозяйства, информационных технологий и гражданской защиты Андрей Дорошев уточнил ТАСС, что дом не газифицирован, отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. Он добавил, что жителей разместят в пункте временного пребывания, затем тех, кому понадобится временное жилье, поселят в гостинице "Кавказ".

Начальник ГУ МЧС по региону Олег Волынкин в свою очередь предварительной причиной возгорания назвал неосторожное обращение с огнем. "Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, по всей видимости, [причина] - неосторожное обращение с огнем", - сказал Волынкин, добавив, что повреждено почти 90 квартир. "Повреждено около 88 квартир. Полностью весь восьмой этаж сгорел, по периметру всего здания - оно буквой "П", - сказал он. По его словам, из-за того, что мансардный этаж деревянный, распространение огня было стремительным. По предварительным данным, могло быть несколько очагов возгорания.

По данным МЧС, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

В новость были внесены изменения (05:55 мск) - добавлены подробности, (06:13 мск) - данные о ликвидации открытого горения