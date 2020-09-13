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Тропический шторм Poletta в Атлантическом океане усилился до урагана

Скорость порывов ветра в его пределах достигает 33,5 м/с

ТАСС, 13 сентября. Тропический шторм Poletta, образовавшийся в Атлантическом океане, в субботу усилился и стал ураганом. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, циклон движется на северо-запад со скоростью 22 км/час. Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

Из-за урагана сильные порывы ветра и дожди ожидаются на Бермудских островах в воскресенье вечером, уточняет центр.

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