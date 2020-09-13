В Калифорнии в результате стрельбы ранили двоих заместителей шерифа

ТАСС, 13 сентября. Двое заместителей шерифа округа Лос-Анджелес в субботу получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения. Об этом сообщил офис шерифа округа на своей странице в Twitter.
Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020
"Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне (город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния - прим. ТАСС) и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь" - говорится в сообщении.
Как информирует офис, пострадавшие сидели в патрульном автомобиле, когда на них напали из засады. Оба заместителя шерифа находятся в тяжелом состоянии, им потребовалось хирургическое вмешательство.
Участники нападения на патрульный автомобиль пока не установлены.