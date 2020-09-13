В Калифорнии в результате стрельбы ранили двоих заместителей шерифа

ТАСС, 13 сентября. Двое заместителей шерифа округа Лос-Анджелес в субботу получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения. Об этом сообщил офис шерифа округа на своей странице в Twitter.

"Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне (город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния - прим. ТАСС) и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь" - говорится в сообщении.

Как информирует офис, пострадавшие сидели в патрульном автомобиле, когда на них напали из засады. Оба заместителя шерифа находятся в тяжелом состоянии, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Участники нападения на патрульный автомобиль пока не установлены.