Ущерб от лесных пожаров в Оренбургской области составил 12 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары на общей площади свыше 2 тыс. га произошли в Оренбургской области с начала года, огонь нанес ущерб многолетним насаждениям в размере около 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов освоения лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Исаев.

"В 2020 году на территории Оренбургской области зафиксировано 107 лесных пожаров общей площадью 2 258,6 га, ущерб от которых оценивается [в размере] около 12 млн рублей", - сообщил Исаев.

По данным Главного управления МЧС России по Оренбургской области на пятницу, с начала года в регионе зарегистрировали 166 возгораний на землях лесного фонда. Их общая площадь превышает 3 139,702 га. За аналогичный период прошлого года произошло 179 лесных пожаров, но их общая площадь была почти в два раза меньше.

Наиболее часто от стихийного распространения огня страдали Оренбургское, Первомайское, Орское, Чернореченское, Новосергиевское и Сорочинское лесничества, отметил Исаев. По данным профильного министерства, в 38% случаев причиной возникновения лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий. Из-за действий человека случилось около 35% лесных пожаров. Грозовой разряд, фокусировка солнечных лучей через стекло, замыкание линий электропередачи стали причинами возгорания в 18% случаев.

Восстановление лесов в Оренбуржье

По словам Исаева осенний этап лесовосстановительных работ в Оренбургской области на площади 76 га пройдет в октябре, общая площадь восстановления лесов в этом году превысит 700 га.

"Работы по лесовосстановлению проводятся в два этапа - весенний и осенний. Весной 2020 года выполнено [работ на площади] 720 га. Оставшийся объем работ (76 га) будет выполнен в октябре 2020 года на территории Кваркенского, Оренбургского, Сакмарского, Чернореченского лесничеств. Для обеспечения лесовосстановительных работ лесохозяйственные учреждения выращивают посадочный материал на лесных питомниках", - сказал Исаев, уточнив, что лесовосстановительные работы проводятся как за счет бюджетных средств, так и на деньги частных инвесторов.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, по региональному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в этом году проводятся работы по лесовосстановлению на площади 704 га. В соответствии с Лесным планом Оренбургской области с 2021 по 2024 годы планируется ежегодно увеличивать объемы лесовосстановления, которые в 2024 году составят 1 500 га.

Исаев отметил, что Оренбургская область характеризуется сложными природно-климатическими условиями для произрастания лесных насаждений. По этой причине большое внимание в лесничествах уделяют сохранности молодых деревьев в первые годы после посева или посадки.

"В целях улучшения условий корневого питания выращиваемых растений для повышения приживаемости, сохранности и быстроты роста проводятся агротехнические уходы, включающие в себя культивацию почвы в рядах и междурядьях, рыхление и боронование поверхности земли, перепашку междурядий, удаление нежелательной растительности. Такие уходы проводятся до того момента, пока лесные культуры не окрепнут. Несмотря на засушливость климата, лесоводам удается выращивать леса. Приживаемость лесных культур будет определена по результатам осенней инвентаризации", - уточнил он.

Федеральный проект "Сохранение лесов" входит в нацпроект "Экология". Его главная цель - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Бюджет проекта составляет 151 млрд рублей.