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В Приморье возбудили уголовное дело после смерти человека при обрушении в жилом доме

Погибший 80-летний мужчина поджег собственные бытовые постройки, что вызвало взрыв бытового газа, а затем обрушение потолка и возгорание

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело после гибели мужчины при обрушении перекрытий в жилом доме, предположительно случившегося после взрыва бытового газа, сообщает в воскресенье пресс-служба управления.

"Утром 13 сентября 2020 года в доме по улице Первомайской в селе Вознесенка в Хорольском районе произошло возгорание и обрушение потолочного перекрытия, предположительно вызванное хлопком бытового газа. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело 80-летнего мужчины. По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек - сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший, произошел хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия и возгорание квартиры", - сообщает ведомство.

Возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества по неосторожности. На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и полиции. Во время осмотра на месте обнаружили два газовых баллона.

Как сообщал ТАСС ранее в воскресенье, ЧП произошло минувшей ночью. В 16 квартирах дома проживал 21 человек, всех жильцов эвакуировали в Дом культуры.

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