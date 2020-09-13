Прокуратура организовала проверку после пожара в жилом доме в Краснодаре

"Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня в многоквартирном доме на улице Российской, 267/6. Дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения", - сообщили в ведомстве.

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки после пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, где выгорел мансардный этаж, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что на место пожара выезжали прокурор Краснодара и прокурор прикубанского округа, жильцов горевшего дома разместили в гостинце "Кавказ".

По данным ГУ МЧС России по Краснодарском краю, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, его очаг был расположен на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой этаж, который является мансардным и выполнен полностью из деревянных конструкций. По данным ведомства, возгорание возникло около 02:15, через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огонь уже охватил 800 кв. м, позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали 300 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.