В Краснодаре из-за крупного пожара ввели локальный режим ЧС

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории многоквартирного дома в Краснодаре, где в ночь с субботы на воскресенье полностью сгорел мансардный этаж. Об этом заявил в воскресенье в ходе совещания мэр города Евгений Первышов.

"Мы вводим локальный режим ЧС для того, чтобы в последующем из бюджета можно выплатить материальную помощь всем пострадавшим", - сказал Первышов.