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В Краснодаре из-за крупного пожара ввели локальный режим ЧС

По словам главы региона, это необходимо для выплаты материальной помощи пострадавшим

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории многоквартирного дома в Краснодаре, где в ночь с субботы на воскресенье полностью сгорел мансардный этаж. Об этом заявил в воскресенье в ходе совещания мэр города Евгений Первышов.

"Мы вводим локальный режим ЧС для того, чтобы в последующем из бюджета можно выплатить материальную помощь всем пострадавшим", - сказал Первышов.

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По данным МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг был расположен на седьмом этаже, огонь быстро распространился на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций.

По данным ведомства, возгорание возникло в доме на улице Российская около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огонь уже охватил 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет. В 07:43 удалось полностью ликвидировать пожар.

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