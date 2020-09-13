В общежитии петербургского Политеха произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в воскресенье в общежитии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в Калининском районе города. В результате происшествия из здания эвакуировали 150 человек, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"В 04:53 мск поступило сообщение, [что] в здании общежития № 13 государственного политехнического университета Петра Великого (ул. Гражданский проспект, 30) на третьем этаже происходило горение в вестибюле на площади 15 кв. метров и на балконе четвертого этажа на площади 10 кв. метров. Из здания выведено 150 человек. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в 05:19 пожар локализовали. К его ликвидации привлечено девять единиц техники и 45 человек личного состава.