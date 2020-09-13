Пожар в многоквартирном доме в Краснодаре повредил более 50 квартир

"54 квартиры у нас пострадавших, полностью сгоревших", - сказал он.

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Более 50 квартир повредились при возгорании в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре, сообщил в воскресенье во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

Ранее стало известно, что из дома эвакуировали 300 человек, 42 из них временно разместили в школе, затем их расселят в гостинице "Кавказ".

По данным ГУ МЧС России по Краснодарском краю, предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, очаг был расположен на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой этаж, который является мансардным и выполнен полностью из деревянных конструкций.

По данным ведомства, возгорание возникло в доме на улице Российской около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огонь охватил 800 кв. м, позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. и полностью потушили. По данным МЧС, пострадавших нет.