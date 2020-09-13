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В Иркутской области ищут не вернувшегося из школы семилетнего мальчика

Ребенок был одет в красную куртку, брюки и кроссовки синего цвета и светлую шапку

ТАСС, 13 сентября. Полиция и волонтеры ведут поиски семилетнего мальчика, пропавшего утром 12 сентября в поселке Ухтовский Иркутской области. Об этом сообщается на сайте главка МВД по региону.

"Разыскивают 7-летнего, проживающего в поселке Уховский Куйтунского района, который утром 12 сентября ушел в школу и не вернулся", - говорится в сообщении.

Родители сначала искали сына сами, а вечером обратились в полицию. За ночь полиция и волонтеры обследовали заброшенные дома, фермы, лес. Следов ребенка там не обнаружили.

Мальчик был одет в красную куртку, брюки синего цвета, синие кроссовки и шапку кремового цвета.

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