Потерявшие имущество жители обрушившегося дома в Приморье получат до 100 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Жители поврежденного после обрушения жилого дома в селе Вознесенка в Приморском крае получат до 100 тыс. рублей компенсации по потере имущества, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Всем окажем материальную помощь. По 10 тыс. получат семьи на покупку предметов первой необходимости, 50 или 100 тыс. за частичную или полную потерю имущества. Семьи, у которых ничего не осталось от жилья, получат сертификаты на покупку новых квартир", - гласит запись.

Утром 13 сентября в доме в селе Вознесенка в Хорольском районе произошло возгорание и обрушение потолочного перекрытия, предположительно вызванное взрывом бытового газа. Погиб мужчина 1940 года рождения.

По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек - сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший, произошел взрыв, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия и возгорание. Возбудили уголовное дело.

В 16 квартирах дома проживал 21 человек, всех жильцов эвакуировали в дом культуры.