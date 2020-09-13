Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре увеличилось до 64

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Шестьдесят четыре квартиры повреждены в результате крупного пожара в Краснодаре, по уточненным данным, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что повреждены 54 квартиры. "По уточненной информации, в результате пожара пострадало 64 квартиры. Продолжается работа специалистов испытательной пожарной лаборатории и надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6, произошел около двух часов ночи. Очаг возгорания был на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой (мансардный) этаж, построенный из деревянных конструкций. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Эвакуировали 300 человек, пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Как отметил мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале, причиной короткого замыкания стала неисправность электропроводки. Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин сообщал ТАСС, что специалисты обследуют конструкции дома на предмет возможного наличия угрозы его обрушения.

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