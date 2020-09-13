Полиция в Петербурге задержала двоих, которые избили и увезли мужчину на автомобиле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Петербурге автомобиль, в котором находились двое уроженцев среднеазиатских стран и избитый ими мужчина. Пострадавшего госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

"В субботу поступило сообщение от [местной] жительницы, что она стала свидетелем того, как трое неизвестных вытащили мужчину из автомобиля "Киа-Рио", избили его, после чего посадили обратно и скрылись с места происшествия на указанной иномарке. Полицейские установили, что транспортное средство принадлежит женщине, проживающей в поселке Шушары. Собственница пояснила, что сдавала транспортное средство в аренду мужчине 1988 года рождения. В воскресенье нарядом ДПС разыскиваемый автомобиль был остановлен", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в салоне автомобиля находились трое мужчин, двое из которых - уроженцы одного из среднеазиатских государств, их доставили в территориальный отдел полиции. Потерпевшего 1988 года рождения с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.