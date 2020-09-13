В Петербурге полиция задержала мужчину, угрожавшего поджечь здание в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину с канистрой, который угрожал совершить поджог здания в центре Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что в помещении общественной организации на Малой Конюшенной неизвестный угрожает совершить поджог, при этом в руках у него находится канистра. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 40-летний неработающий петербуржец. С места происшествия изъята десятилитровая канистра с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.