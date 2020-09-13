{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге полиция задержала мужчину, угрожавшего поджечь здание в центре города

Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину с канистрой, который угрожал совершить поджог здания в центре Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что в помещении общественной организации на Малой Конюшенной неизвестный угрожает совершить поджог, при этом в руках у него находится канистра. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 40-летний неработающий петербуржец. С места происшествия изъята десятилитровая канистра с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В общежитии петербургского Политеха произошел пожар
Эвакуировали 150 человек
Читать полностью