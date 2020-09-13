Из квартиры в Петербурге украли более 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает преступника, который проник в квартиру главного бухгалтера в Петербурге и украл оттуда имущество на сумму более 1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию обратилась женщина, работающая главным бухгалтером. Гражданка сообщила, что 11 сентября неизвестный преступник, отжав стеклопакет окна, проник в ее квартиру на Витебском проспекте, 87, откуда совершил хищение 1,05 млн рублей и ювелирных изделий общей стоимостью 118 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся. Сумма ущерба - 1 168 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, возбудили уголовное дело по статье о краже.