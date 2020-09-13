В Подмосковье после ДТП загорелись три машины

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Три машины загорелись после столкновения на трассе в Подмосковье, пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 09:52 поступило сообщение о ДТП с участием трех транспортных средств по адресу: Московская область, Наро-Фоминсий городской округ, 82-й км трассы М-3 "Украина" (Киевское шоссе), в районе деревни Рождество. По неустановленным причинам произошло опрокидывание грузового автомобиля "Камаз" (фура с песком) на легковой автомобиль, после чего с ними совершил столкновение еще один легковой автомобиль. Произошло возгорание всех трех транспортных средств. Пострадали три человека", - рассказали в ведомстве.

Машины загорелись по всей площади. К 10:30 пожар потушили, его площадь составила 27 кв. м. На время тушения движение по трассе перекрыли.