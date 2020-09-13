В Новороссийске задержали главу отделения "Справедливой России" за аферу на 2,1 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина по подозрению в попытке мошенничества на 2,1 млн рублей. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, "после получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия".

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - сказала она.

По словам Петренко, в ходе оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн рублей. "Деньги он получил от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий - провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан", - сообщила Петренко.

Ерохин является кандидатом в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ.

В новость были внесены изменения (13:01 мск) — передается с уточнением формулировки в третьем абзаце в связи с корректировкой пресс-релиза СК, верно - за неосуществление преступных действий.