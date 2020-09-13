Источник: причиной пожара в доме в Краснодаре стал аварийный режим работы электросети

ТАСС, 13 сентября. Аварийный режим работы электросетей стал причиной пожара в жилом доме в Краснодаре, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"К пожару привел аварийный режим работы электросети в розетках. Очаг возгорания находился в квартире № 50 на восьмом этаже", - сказал собеседник агентства.

Из-за неправильного монтажа электропроводки в квартире на восьмом этаже произошел аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе, что привело к пожару, пояснил источник. Огонь быстро распространился по деревянной мансарде. В итоге сгорели 60 квартир, расположенных на восьмом мансардном этаже. На седьмом этаже выгорели четыре квартиры. Ранее сообщалось, что очаг находился в квартире на седьмом этаже.

В экстренных службах отметили, что ранее жильцы не жаловались на его противопожарное состояние. "Дом также избежал прокурорской проверки, поскольку его не было в плане проверок", - пояснил источник.

Дом был построен в 2011 году, право собственности за ООО "Ренстройсервис" было признано в октябре 2012 года судом Прикубанского внутригородского округа Краснодара. Заселили здание в 2013 году. Всего в нем 384 квартиры, в которых живут 700 человек. Из-за пожара эвакуировали 300 человек. "В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. Угрозы обрушения нет", - сообщили в экстренных службах.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6, произошел около двух часов ночи. Его площадь составила 4,4 тыс. кв. метров. Возгорание удалось ликвидировать к восьми утра.

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