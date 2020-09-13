В Петербурге закрыли дамбу из-за усиления ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли из-за штормового ветра и прогнозируемого повышения уровня воды в дельте Невы до критических значений, сообщается в воскресенье на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

"В связи с неблагоприятным прогнозом, полученным от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения 13 сентября 2020 года и усилением юго-западного, западного ветра до 19-24 м/с принято решение о закрытии затворов КЗС", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, согласно разработанному плану маневрирования, затворы защитных сооружений перевели в положение "закрыто".