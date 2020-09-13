Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Главное

Жилой дом загорелся в воскресенье ночью в Краснодаре.
- Пожар в доме по ул. Российской, 267/6 произошел около двух часов ночи. Очаг возгорания был на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой (мансардный) этаж.
- Площадь пожара превысила 4 тыс. кв. м, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Эвакуировали 300 человек, пострадавших нет.
- По последним данным, пожар повредил 64 квартиры. Специалисты обследуют конструкции дома на предмет возможного наличия угрозы его обрушения. Эксперты дадут оценку возможности восстановления здания.
- На место пожара выезжали прокурор Краснодара и прокурор прикубанского округа, жильцов горевшего дома разместили в гостинице "Кавказ".
- В прокуратуре Краснодарского края заявили, что предварительной причиной возгорания является короткое замыкание. Как отметил мэр города Евгений Первышов, это произошло из-за неисправной электропроводки.
- По словам источника в экстренных службах, причиной пожара стал аварийный режим работы электросетей. Как заявил собеседник агентства, электропроводка была неправильно смонтирована, также выявлены ошибки при проектировании и строительстве. Дом был введен в эксплуатацию по судебному решению, сказал он.
- На территории дома ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Мэр города пояснил, что это нужно для того, чтобы выплатить из бюджета материальную помощь всем пострадавшим.
- Первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий заявил, что жители поврежденных квартир получат компенсации: по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи при частичной утрате имущества, по 100 тыс. рублей - при полной.