Задержанных в Минске журналистов "Белсата" будут судить 15 сентября

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Двоих журналистов вещающего на территории Белоруссии польского телеканала "Белсат", задержанных в центре Минска в субботу в ходе освещения акции протеста, будут судить 15 сентября. Об этом сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов.

"Задержанных журналистов Екатерину Андрееву и Макса Калитовского оставляют до вторника в изоляторе на улице Окрестина. На них составили два административных протокола по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение милиции). Суд состоится 15 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома подтвердили информацию о задержании журналистов. По данным МВД, всего в ходе субботней протестной акции в Минске было задержано 114 человек.