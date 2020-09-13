Жильцам дома в Краснодаре, где произошел пожар, выплатят компенсации за утрату имущества

"Принято решение о помощи пострадавшим, чьи квартиры сгорели: по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи при частичной утрате имущества, по 100 тыс. рублей - при полной", - сказал Городецкий.

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома в Краснодаре, чьи квартиры были повреждены огнем, получат компенсации за утраченное имущество, сообщил ТАСС первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий.

По его словам, в настоящее время в пункт приема пострадавших, организованный в здании школы № 66, обратился 341 человек. "Осуществляется поквартирная перепись, отмечается, у кого утрачены документы. В гостиницу "Кавказ" (где размещаются жильцы сгоревшего дома - прим. ТАСС) на данный момент обратились 63 человека, из них три ребенка", - добавил собеседник ТАСС.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6, начался около двух часов ночи. Очаг возгорания был на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой (мансардный) этаж, построенный из деревянных конструкций. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет.