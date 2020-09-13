Власти Краснодара сообщили об отсутствии угрозы разрушения жилого дома после пожара

Как уточнил ТАСС главный инженер управляющей компании многоквартирного дома, не назвавший свою фамилию, пожар начался в одной из квартир. "Все коммуникации в доме были подключены в соответствии с техническими требованиями и работали в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было, все коммуникационные системы в доме работоспособны, гидранты работают в полном объеме. Возгорание произошло в квартире", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6, начался около двух часов ночи. Очаг возгорания был на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой (мансардный) этаж, построенный из деревянных конструкций. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет.