В Подмосковье машина под управлением ребенка врезалась в отбойник

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двенадцатилетний мальчик не справился с управлением автомобиля и влетел в ограждение на Минском шоссе в Подмосковье. Пострадал сам маленький водитель и два его пассажира: мальчик и девочка его лет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 05:35 на 22-м км трассы М-1 автомобиль "Тойота", двигаясь в сторону области, совершил наезд на дорожное ограждение. Пострадали двое мальчиков 12 и 13 лет и девочка 13 лет. По предварительным данным, за рулем был мальчик 12 лет. Дети госпитализированы", - рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются. Пока неизвестно, каким образом дети завладели машиной.