В Омске заключили под домашний арест женщину, обвиняемую в истязании 1,5-летнего мальчика

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Омский суд заключил под домашний арест 25-летнюю жительницу Омской области, которая обвиняется в истязании и ограничении свободы 1,5-летнего сына своей знакомой, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления СК РФ. Следствие также направило в суд ходатайство о заключении под стражу матери мальчика, которую задержали в субботу в Москве.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении находящейся на 7-м месяце беременности обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также в суд для рассмотрения направлено ходатайство следствия об избрании матери мальчика, задержанной вчера в Москве и обвиняемой в истязании сына, меры пресечения в виде заключения под стражу. По инициативе следствия в органах опеки и попечительства рассматривается вопрос об ограничении матери мальчика в родительских правах. Ребенок в настоящее время находится в столичном лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с начала августа 20-летняя мать мальчика, у которой умер муж, из-за ссоры с матерью стала жить у своей беременной знакомой, у которой уже есть трое детей. Полуторагодовалого ребенка неоднократно избивали и связывали. Расследование показало, что к преступлению причастны и мать, и ее подруга. Женщинам предъявили обвинение в совершении преступления по статье об истязании малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.

Мать мальчика была задержана в Москве, куда уехала для участия в ток-шоу. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, состояние ребенка сейчас удовлетворительное, омбудсмен взяла на контроль ситуацию. По факту истязания мальчика проводит проверку прокуратура, а следственные органы организовали проверки после ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами органов опеки и полиции.