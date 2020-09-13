Кондратьев: застройщик восстановит сгоревший дом в Краснодаре при подтверждении нарушений

"Стоит вопрос о выплате компенсаций. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет. Поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Застройщик за свой счет восстановит многоквартирный дом в Краснодаре, где ночью произошел крупный пожар, если подтвердится нарушение строительных норм. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram -канале.

Он уточнил, что сейчас устанавливаются причины возгорания. "Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба", - сообщил глава региона.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6 начался около двух часов ночи. Очаг возгорания был на седьмом этаже, огонь быстро распространился на восьмой (мансардный) этаж, построенный из деревянных конструкций. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет.

Дом был построен в 2011 году, право собственности за ООО "Ренстройсервис" было признано в октябре 2012 года судом Прикубанского внутригородского округа Краснодара. Заселили здание в 2013 году. Всего в нем 384 квартиры, в которых живут 700 человек. В результате пожара были повреждены 64 квартиры, жильцов разместили в одной из гостиниц города.