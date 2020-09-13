Глава Кубани после крупного пожара заявил о недопустимости легализации домов-самостроев

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края назвал коллективной безответственностью попытки через суд узаконить дома-самострои и отметил недопустимость продолжения их легализации. Об этом он заявил журналистам в воскресенье после крупного пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, который, по предварительным данным, является самостроем, узаконенным через суд.

"По моим предварительным данным, этот дом - на самом деле самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Мы уже не раз говорили о легализации таких самостроев. И до сих пор раздаются голоса: "Давайте продолжать эти самострои легализовывать". Это безответственность тех, кто призывает легализовать самострои", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что это не первый пожар в доме, построенном без соответствующей разрешительной документации. "Это уже второй случай в том же самом микрорайоне, когда загорелся дом. Такой же дом, так же самострой, так же узаконенный судебным решением. Это уже второй случай безответственности, такой коллективной безответственности", - добавил губернатор.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6, произошел около двух часов ночи. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. Повреждены 64 квартиры.