Власти Краснодара начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в восьмиэтажном доме на Российской улице, площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь верхний этаж, эвакуировали 300 человек. Пострадавших нет, повреждены 64 квартиры, по данным городской администрации, 54 квартиры сгорели полностью.

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодара открыли пункты приема гуманитарной помощи для жильцов многоквартирного дома, где ночью произошел крупный пожар. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города, опубликованном в воскресенье, со ссылкой на заместителя главы Краснодара Андрея Дорошева.

"Всем пострадавшим выплатят материальную помощь. Параллельно в округе открыты два пункта сбора гуманитарной помощи, в которые жители уже начали приносить необходимое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что один пункт сбора гуманитарной помощи работает в здании Калининской сельской администрации по ул. Российской, 12, второй - в подъезде дома по ул. им. Евгении Жигуленко, 4. Для оказания помощи принимаются одежда и обувь всех видов, постельные принадлежности, средства личной гигиены, посуда и другие предметы первой необходимости.

В администрации города добавили, что в настоящее время жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице "Кавказ", для них организовали горячее питание.

Ранее сообщалось, что с 13 сентября в границах многоквартирного жилого дома по ул. Российской, 267/6 введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Это позволит, в том числе, выделить средства для оказания материальной помощи жителям.