В Ленобласти возбудили дело после обнаружения частей тела человека на берегу реки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения фрагментов тела человека на берегу реки в Волховском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту обнаружения отчлененных верхних и нижних конечностей на берегу р. Сясь в деревне Коскеницы Волховского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, проводится осмотр места происшествия при участии отряда МЧС, водолазов, сотрудников полиции, а также следователей-криминалистов. Устанавливается личность человека, которому принадлежат останки, назначили медицинскую и генетическую судебные экспертизы.