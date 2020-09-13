В Белграде взорвался внедорожник

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Внедорожник марки BMW X5 взорвался в воскресенье на одной из главных улиц сербской столицы. Как сообщил начальник полицейского управления Белграда Милан Станич, в результате взрыва ранены два человека.

"По улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд сегодня около 12:15 (13:15 мск) произошел взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения", - приводит слова Станича пресс-служба МВД республики.

На месте работают следственные группы. Ведется расследование обстоятельств произошедшего и поиск исполнителей преступления.