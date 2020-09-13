Рейс компании S7 Airlines вернулся в аэропорт Кольцово после взлета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Рейс S7-1174 авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Рейс S7-1174 Екатеринбург - Москва вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сообщили в пресс-службе, не уточнив причину возвращения.

По информации издания Znak.com., причиной стали проблемы с двигателем.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний.