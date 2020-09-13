Суд арестовал обвиняемую в истязании малолетнего сына жительницу Омской области

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Омский суд заключил под стражу на один месяц 20-летнюю жительницу Омской области, которая обвиняется в избиении и связывании полуторалетнего сына. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СК по Омской области Лариса Болдинова.

"Женщина была доставлена из Москвы в Омск, Куйбышевский районный суд Омска по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - сказала Болдинова.

Ранее омский суд отправил под домашний арест 25-летнюю многодетную женщину, у которой мать мальчика, потерявшая мужа, жила с начала августа. По данным следствия, обе женщины неоднократно наносили мальчику побои, связывали ему руки и ноги. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии").

Мать мальчика была задержана в Москве, куда уехала для участия в ток-шоу. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, состояние ребенка сейчас удовлетворительное, омбудсмен взяла на контроль ситуацию. Болдинова уточнила, что мальчик оставлен в московской больнице.

По факту истязания мальчика проводит проверку прокуратура, а следственные органы проверяют действия органов опеки и полиции на предмет халатности при работе с семьей.