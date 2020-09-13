Председатель СК поручил проверить обстоятельства пожара в Краснодаре

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, говорится в размещенном на сайте СК России в воскресенье сообщении.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по данному факту и установить все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.