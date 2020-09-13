Председатель СК поручил проверить обстоятельства пожара в Краснодаре

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, говорится в размещенном на сайте СК России в воскресенье сообщении.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по данному факту и установить все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что причиной пожара могла стать неисправная проводка. Источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что дом, возможно, построен с нарушениями строительных норм.
Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6 начался около двух часов ночи. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В многоквартирном доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек.