Школьник на машине врезался в ограждение в Подмосковье, уходя от преследования ГИБДД

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Школьник врезался в ограждение на автомобиле в Подмосковье, уходя от преследования сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину своего отчима без его ведома и позвал двоих своих знакомых покататься по Москве. Во время поездки в связи с нарушением правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. Пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение", - сообщили в ГСУ.

После аварии начата проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи с камер видеонаблюдения. "В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции", - отметили в ГСУ.

Прокуратура также начала проверку в связи с ДТП. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведение проверки поручено Одинцовской и Красногорской городским прокуратурам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. На место происшествия выезжал Одинцовский городской прокурор Александр Благородов.

В воскресенье в 05:35 на 22-м км трассы М-1 12-летний мальчик за рулем Toyota не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате пострадал он сам и 13-летние мальчик и девочка. Дети госпитализированы.