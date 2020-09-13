В Петербурге перевернулся полицейский автомобиль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Трое полицейских пострадали после того, как на служебной машине съехали в кювет и их автомобиль опрокинулся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"13 сентября на пересечении проспекта Ленина и Зеленогорского шоссе в Курортном районе Петербурга полицейский-водитель не справился с управлением, в результате чего служебный автомобиль УАЗ "Патриот" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции. Один из них получил тяжелые травмы, состояние двух других оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.