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В петербургском метро произошло задымление вентиляционной шахты

Поезда ходят в обычном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в вентиляционной шахте метро в Центральном районе Санкт-Петербурга, несмотря на инцидент, поезда ходят в обычном режиме. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:23 в Центральном районе Санкт-Петербурга по ул. Казанская д. 7 произошло задымление из шахты метрополитена (находится на капитальном ремонте), киоск шахты расположен на территории Университета им. Герцена (Российский государственный педагогический университет)", - говорится в сообщении.

Со слов дежурного метрополитена, вентиляционная шахта изолирована на время ремонта бетонной пробкой. Проводится обследование.

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