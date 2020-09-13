CNN: мужчина открыл стрельбу по сотруднику транспортной полиции в штате Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу по сотруднику транспортной полиции штата Нью-Мексико. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По ее данным, сотрудница полиции в субботу утром остановила автомобиль, за рулем которого находился 28-летний Роберт Нельсон. Когда она подошла к автомобилю, мужчина стал целиться ей в голову, открыл стрельбу. Сотрудница правоохранительных органов стала вести ответный огонь, мужчина предпринял попытку скрыться. Сотрудница полиции начала погоню, к ней присоединились другие наряды полиции.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в попытке убийства, нападении на сотрудника правоохранительных органов с отягчающими обстоятельствами, стрельбе из транспортного средства, а также оказании сопротивления и препятствовании действий полицейского и попытке скрыться. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

В субботу два помощника шерифа округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) подверглись нападению со стороны неизвестного, получив многочисленные огнестрельные ранения. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Офис шерифа округа опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как к сидевшим в патрульном автомобиле стражам порядка подходит человек и производит несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля, после чего убегает. Личность нападавшего пока не установлена, ведутся поиски.