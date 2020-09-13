Губернатор Калифорнии призвал скорее привести к правосудию стрелявшего в помощников шерифа

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом призвал к правосудию по делу о нападении на двух помощников шерифа округа Лос-Анджелес. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"31-летняя мать и 24-летний [мужчина] находятся на грани жизни и смерти из-за этого чудовищного, подлого поступка. Виновный должен быть как можно скорее приведен к правосудию", - указал Ньюсом. Он также подчеркнул, что "молится за полное восстановление" пострадавших блюстителей порядка.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал вынести смертный приговор стрелявшему в двоих помощников шерифа в случае, если находящиеся в больнице стражи порядка умрут. "Если они умрут, убийцу нужно быстро осудить на смертную казнь. Это единственный способ это остановить!" - заявил он.

Двое помощников шерифа в субботу вечером получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Офис шерифа округа опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как к сидевшим в патрульном автомобиле стражам порядка подходит человек и производит несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля, после чего убегает. Личность нападавшего пока не установлена, ведутся поиски. Как уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс, оба пострадавших - 31-летняя женщина и 24-летний мужчина - закончили обучение в полицейской академии 14 месяцев назад. Они сами доложили диспетчеру о нападении по радиосвязи.