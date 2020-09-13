Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Тверской области

ТАСС, 13 сентября. Число пострадавших в аварии при столкновении автобуса с фурой в Тверской области выросло до девяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону в воскресенье.

Ранее ЕДДС по Калининскому району региона информировала о семи пострадавших в результате аварии с рейсовым пассажирским автобусом Тверь - Конаково.

"Девять человек пострадали, но угрозы жизни нет", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель автобуса не выдержал необходимую дистанцию при движении.

В пресс-службе также добавили, что в момент аварии в автобусе находились 16 пассажиров, пострадали восемь из них, а также водитель. ДТП произошло около 18:30 на 142 км федеральной автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области. За рулем автобуса "Тверь - Конаково - Тверь" находился 54-летний водитель. Грузовой автомобиль остановился перед пешеходным переходом.

В новость внесены изменения (23:29 мск) - добавлены подробности.