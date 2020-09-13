Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Водитель и пять его пассажиров, среди которых было четверо детей пострадали в результате аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области. Кроме того, еще одна пассажирка погибла на месте, сообщили в воскресенье в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Водитель, управляя автомобилем Лада Ларгус, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля Лада и пятеро его пассажиров (мальчики 10 и 7 лет, девочки 2018 и 2016 годов рождения, а так же неустановленный мужчина) получили травмы средней степени тяжести, [еще один] пассажир автомобиля (женщина 1977 года рождения) скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, авария произошла около 18:20 на 57-м километре автодороги "Петергоф-Кейкино". По данному факту проводится проверка.