Спасатели эвакуируют кубанских туристов, повредивших ноги при камнепаде на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели начали транспортировку туристок из Краснодарского края, которые повредили ноги при камнепаде на высоте 4,5 тыс. м на Эльбрусе, пострадавших передадут медикам на поляне Азау. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Сегодня, 13 сентября 2020 года, в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова (высота 4500 м) в результате камнепада две девушки из состава зарегистрированной группы из Краснодарского края получили травмы ног. В 21:00 спасатели прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего начали их транспортировку на поляну "Азау" для передачи работникам скорой медицинской помощи Эльбрусского района", - говорится в сообщении главка.

Отмечается, что в эвакуации туристок принимают участие спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 10 человек, задействованы три единицы техники.