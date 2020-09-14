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Пассажиров хабаровского аэропорта эвакуировали после сообщений о "минировании"

Экстренные службы проверяют здания аэропорта и самолеты на наличие заложенных взрывных устройств

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту международного аэропорта в Хабаровске, все пассажиры и персонал эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале и в самолетах. Все эвакуированы", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.

В настоящее время здания и самолеты проверяют экстренные службы.

Сообщения об угрозе, после которых проводится эвакуация и задерживаются рейсы, периодически поступают в аэропорт. Информация не подтверждалась.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.

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